В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Представители ДНР заявили, что им удалось установить тех, кто, вероятно, причастен к громкому убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Как пишет «Российская газета», информация об этом появилась в эфире ТК «Россия 1». Одним из лиц называется некий помощник начальника пятого управления департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин. Как заявили представители спецслужб, ранее мужчина проходил службу в Славянске. При этом, как говорится в сообщении, на этом человеке также лежит ответственность не только за убийство Александра Захарченко, но и Арсена Павлова (Моторола).