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Украину назвали колонией для ядерных отходов

17.06.2019 12:11
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Украину назвали колонией для ядерных отходов

В ДНР подозревают, что США занимаются незаконной утилизацией ядерных отходов на территории Украины, сообщают РИА Новости. Как рассказал заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурин, все это представляет прямую угрозу для здоровья людей. А ответственность за это, по его словам, лежит на экс-украинском лидере Петре Порошенко.

Американцы воспринимают украинцев за людей третьего сорта, и в Украине заинтересованы только как в сырьевом придатке, а также как в колонии для захоронения радиационных и химических отходов. Еще при Порошенко США выделили Украине солидную сумму долларов для реализации проекта по строительству ядерных хранилищ: порядка ста миллионов. Однако много денег ушло не по назначению, часть разворовали. Как следствие – было построено недостаточно хранилищ, что в свою очередь привело к хаотичной утилизации. Особые риски, как отмечает Басурин, созданы для Сумской области.

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