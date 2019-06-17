Украинцы, которые покинули Крым и Севастополь, захотели российский паспорт

Граждане Украины, которые ранее проживали на территории Крымского полуострова и Севастополя, заявили о своем желании получить российские паспорта. Как передает ТАСС, они подали в МВД РФ соответствующие заявления на получение документов по упрощенной схеме. На данный момент таких граждан насчитывает пока что 125 человек. Решения по ним пока что еще не принято, однако известно, что это происходит в срок до трех месяцев.