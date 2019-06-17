В распоряжение российских ВКС поступили два новейших истребителя МиГ-35

В российские ВКС поступило два новейших истребителя МиГ-35, передает РИА Новости со ссылкой на генерального директора самолетостроительной корпорации «МиГ» Илью Тарасенко. Он рассказал о том, что запуск производства самолета МиГ-35 произошло в самые короткие сроки. После окончания всех работ произошла серия испытаний. В данный момент они находятся в ВКС, где также проходят свои испытания. Представитель компании отметил, что до конца текущего года планируется поставить еще четыре таких истребителя.