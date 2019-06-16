Американский блогер запечатлел белый НЛО над военной базой

Неопознанный летающий объект был запечатлен с горы с видом на сверхсекретную американскую базу – Зона 51.

Очевидец заметил странный объект, парящий над базой, взобравшись на пик Тикабу (ближайшая общедоступная точка с видом на окрестности Зоны 51) в Неваде, чтобы понаблюдать за секретной базой, где, как считается, тестируются новейшие авиационные технологии.

По словам наблюдателя, объект, внезапно появился над пространством слева от недавно построенного авиационного ангара.

В объектив камеры также попал один из вертолетов HH-60 Pave Hawk, обеспечивающий безопасность зоны. Воздушное судно пролетало вблизи другой горы, расположенной в районе размещения базы.

Ходят слухи, что таинственная авиабаза США была закрыта, но видео-блогер, зарегистрированный на YouTube под ником «ADVENTURES with Christian» запечатлел там не только вертолеты, но также грузовики и самолеты. На кадрах можно заметить метеостанцию, установленную вблизи вершины Тикабу, которая также может служить в качестве точки дистанционного наблюдения. По словам блогера, база очень активна. Как отмечают уфологи, не случайно внимание к ней приковано не только со стороны людей, но и со стороны внеземного разума.

Зона 51 — удалённое подразделение военно-воздушной базы Эдвардс, созданное в апреле 1955 года Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). В соответствии с официальными данными, в Зоне 51 ведется разработка экспериментальных летательных аппаратов и систем вооружения. По неофициальной информации основная часть рабочей зоны базы расположена под землёй. Некоторая информация о

военной базе была рассекречена в июне 2013 года.