Лолита Милявская делает заявление скандальной шутке Александра Цикало про Крым
16.06.2019 15:31
Комментарии
Популярная певица Лолита Милявская ответила на реакцию Татьяны Микитенко. Украинская блогерша упомянула новогодний выпуск 1999 года, где со стороны Александра Цекало прозвучала шутка, будто Украина вернет России Крым и уговорит присвоить Карпаты.
Микитенко утверждает, что подобная шутка показывает намерение российской стороны в конечном итоге разделить Украину.
Лолита говорит, что шутка очень смешная и теперь их дуэт можно считать потомками Нострадамуса, сообщают РИА Новости.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий