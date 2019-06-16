Лолита Милявская делает заявление скандальной шутке Александра Цикало про Крым

Популярная певица Лолита Милявская ответила на реакцию Татьяны Микитенко. Украинская блогерша упомянула новогодний выпуск 1999 года, где со стороны Александра Цекало прозвучала шутка, будто Украина вернет России Крым и уговорит присвоить Карпаты.

Микитенко утверждает, что подобная шутка показывает намерение российской стороны в конечном итоге разделить Украину.

Лолита говорит, что шутка очень смешная и теперь их дуэт можно считать потомками Нострадамуса, сообщают РИА Новости.