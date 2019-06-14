Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Не исключено, что в Херсонскую область Украины придет экологическая катастрофа. Как передает РИА Новости, об этом заявил экс-депутат рады Алексей Журавко. В одной из социальный сетей он разместил пост, в котором заявил, что регион может попасть в катастрофу и эпидемию из-за водной блокады, которую власти Украины в свое время устроили Крыму. Бывший парламентарий рассказал, что районы, которые граничат с полуостровом, топит водой из перекрытого Северо-Крымского канала. Плюс к этому, на ремонт насосов, которые за пять лет блокады вышли из строя, денег не выделяется.