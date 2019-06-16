В Бундестаге прокомментировали политику Меркель в отношении России

Замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи считает, что власти Ангелы Меркель недостаточно прилагают усилий для выведения сотрудничества с Россией из тупикового положения.

Нынешний уровень их взаимодействия, по его словам, исключает возможность хорошего развития обеих государств.

Гизи подчеркивает, что «мира и безопасности в Европе и во всем мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней».

Также он считает, что взаимное прекращение санкций поможет восстановить диалог между Россией и Германией, пишут РИА Новости.