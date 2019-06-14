МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины высказал мнение ведомства по поводу начала выдачи российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «РБК». Он заявил, что подобные действия Москвы являются открытой провокацией и что подобное гражданство никогда не будет признано со стороны Украины, а также со стороны всего остального мира.