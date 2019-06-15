Трамп говорит об угрозе «невиданного краха» американской экономики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что экономика Америки может пережить «невиданный крах», если на выборах 2020 года победу одержит кто-то другой.

Трамп утверждает, что его экономика побила все рекорды и это только начало. Если народ выберет другого кандидата, то произойдет крах рынков, которого американцы еще не видели.

Тем не менее, президент не уточняет рекорды, о которых идет речь, передают РИА Новости.