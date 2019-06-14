Павел Климкин станет послом в Соединенные Штаты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в Соединенные Штаты Америки.

Владимир Зеленский неоднократно предлагал Верховной раде освободить от должности Климкина и сделать Вадима Пристайко министром иностранных дел. Тем не менее рада отклонила просьбу президента Украины.

Если все формальные вопросы разрешаться в ближайшее время, Климкин отправится в должности посла в США, передают РИА Новости.