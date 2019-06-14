Павел Климкин станет послом в Соединенные Штаты
14.06.2019 19:24
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в Соединенные Штаты Америки.
Владимир Зеленский неоднократно предлагал Верховной раде освободить от должности Климкина и сделать Вадима Пристайко министром иностранных дел. Тем не менее рада отклонила просьбу президента Украины.
Если все формальные вопросы разрешаться в ближайшее время, Климкин отправится в должности посла в США, передают РИА Новости.
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