В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы»

Официальный представитель российской компании «Транснефть» обозначил дату полного восстановления рабочего режима трубопровода «Дружба, после того как загрязненный объем нефти был полностью из нее вытеснен, сообщает «ТАСС». Опираясь на утвержденную дорожную карту, руководство компании планирует полностью запустить магистрали нефтепровода «Дружба» уже 1 июля текущего года.