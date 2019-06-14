В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками

Официальный представитель банковской компании «Сбербанк» сообщил о том, что проблема подмены номеров компании со стороны мошенников при осуществлении звонков клиентам банка полностью устранена, сообщают «Известия». Проблема была локализована и устранена, а также было заявлено, что подобный подмен номеров впредь будет попросту невозможен. Стоит напомнить, что совсем недавно клиентам крупных российских банков начали поступать звонки с официальных номеров их банков, которые осуществляли мошенники. Злоумышленники называли клиентам их персональные данные, а также детали по их последним транзакциям, тем самым пытаясь выдать себя за банковских сотрудников, после чего пытались обманным путем завладеть их денежными средствами.