Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда

Сергей Аксенов, являющийся главой республики Крым, назвал намерения политической верхушки Европы о продлении санкций против полуострова «комедией абсурда», сообщают «РИА новости». Аксенов сообщил, что санкции уже давно перестали пугать жителей и руководство Крыма, поскольку к ним смогли полноценно адаптироваться и теперь они не представляют реальной угрозы.