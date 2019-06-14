Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда
14.06.2019 19:54
Комментарии
Сергей Аксенов, являющийся главой республики Крым, назвал намерения политической верхушки Европы о продлении санкций против полуострова «комедией абсурда», сообщают «РИА новости». Аксенов сообщил, что санкции уже давно перестали пугать жителей и руководство Крыма, поскольку к ним смогли полноценно адаптироваться и теперь они не представляют реальной угрозы.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий