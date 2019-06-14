Путин пообещал обеспечить российским электричеством Монголию и Китай

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в ходе рабочей встречи с главами Монголии и Китая сообщил о том, что Россия готова «наладить» поставки электроэнергии в очень серьезных объемах, сообщают «РИА новости». Президент подчеркнул, что правительство России стремится наладить долгосрочное и продуктивное сотрудничество с Китаем и Монголией в энергетической сфере.