Порошенко нарушил конституцию Украины

Украинский конституционный суд объявил о нарушении конституции со стороны Петра Порошенко.

Бывший президент Украины преступил свои конституционные полномочия в момент формирования национальной комиссии по госрегулированию в области энергетики и коммунальных услуг.

КС Украины считает, что у Порошенко нет права на создание подобных структур и, соответственно, на формирование их состава, сообщают РИА Новости.