Порошенко нарушил конституцию Украины
14.06.2019 18:42
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Украинский конституционный суд объявил о нарушении конституции со стороны Петра Порошенко.
Бывший президент Украины преступил свои конституционные полномочия в момент формирования национальной комиссии по госрегулированию в области энергетики и коммунальных услуг.
КС Украины считает, что у Порошенко нет права на создание подобных структур и, соответственно, на формирование их состава, сообщают РИА Новости.
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