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Украинский «Нафтогаз» отказался мириться с Россией

14.06.2019 12:41
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Украинский «Нафтогаз» отказался мириться с Россией

В украинском «Нафтогазе» заявили, что предложение главы Минэнерго РФ Александра Новака о мировом соглашении между двумя компаниями – это абсурд, пишет «Коммерсант». По словам директора украинской компании Юрия Витренко, по этому соглашению компании придется отказаться от 2,8 млрд долларов. Эту сумму, по его словам, согласно решению суда, должна заплатить российская сторона. Плюс ко всему, «Нафтогаз» в случае этого договора может вернуться в статус должника по положению контракта «бери или плати», что предполагает наличие долга порядка 80 млрд.

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