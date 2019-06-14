Ответ Малышевой на критику передачи о детях-кретинах

Телеведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева ответила на критику выпуска о заболеваниях, вызывающих детское слабоумие.

Фрагмент программы «Мой ребенок – идиот» вызвал негативную критику зрителей и общественных деятелей.

Елена Малышева советует сначала изучить первоисточники, а потом уже делать выводы.

Уместность использования подобной терминологии в отношении умственно отсталых детей сильно разнится.

Например, московский психиатр Анна Портнова утверждает, что такие слова считаются недопустимыми для обозначения степени слабоумия, т.к. существует другой понятийный аппарат. А вот главный психиатр-нарколог Евгений Брюн говорит о том, что термин «кретин» хоть и устарел, но все равно может употребляться и не несет оскорбительного подтекста, пишут РИА Новости.