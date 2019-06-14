Минздрав пояснил слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил слова известной телеведущей Елены Малышевой, сказанные в прямом эфире программы «Жить здорово», где она назвала кретинами умственно отсталых детей.

Брюн рассказал, что слово «кретин» применяется для обозначения уровня умственной неполноценности, а не преследует цель оскорбить ребенка.

Также он упомянул, что данный термин сильно устарел, передают РИА Новости.