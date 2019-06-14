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Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

14.06.2019 00:06
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Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Банковская организация «Сбербанк» запустила новый вид банковских депозитов для своих клиентов, которые получили название «Память и гордость» и приурочены к 22 июня, являющемуся Днем памяти и скорби, сообщает «Ura.ru». Максимальный процент по вышеназванному сберегательному депозиту составляет 6,5% годовых. Ограничением является минимальная сумма вклада в 50 тыс. рублей и невозможность последующего пополнения.

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