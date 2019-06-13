У чиновников изымут незадекларированные доходы

Министерство юстиции Российской Федерации продолжает реализацию Национальной программы по противодействию коррупции, которая утверждена на период 2018-2020 гг., в рамках которой разрабатывается механизм, который позволит конфисковать у чиновников незадекларированные средства и имущество, сообщает «ТАСС».

Тем самым, если чиновник не может аргументировать и подтвердить факт законного происхождения своих материальных средств, то они будут конфискованы в пользу государства.