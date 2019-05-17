Финский изобретатель придумал душ для пожилых людей

Изобретатель из Хельсинки придумал технологическое решение для тех случаев, когда вы просыпаетесь и знаете, что нуждаетесь в душе, но у вас недостаточно сил и энергии.

По правде сказать, изобретатель Matti Paaso разработал свой инновационный HumanWash для пожилых и немощных людей.

70-летний изобретатель из Хельсинки (Финляндия) сообщил: «Мне потребовалось более трех лет и 4 разных прототипа, чтобы понять, как сделать устройство удобным».

HumanWash оборудован двумя двигателями, которые управляют вращающейся щеткой и вертикальным движением по направляющей. Приспособление для принятия душа также имеет кнопку аварийного выключения и автоматически останавливается через 15 минут.

«Я разработал его для людей, которые имеют проблемы с подвижностью, раненых или пожилых», – рассказал изобретатель

Matti отметил, что созданное им устройство может быть очень полезным в больнице или для медицинских работников. Кроме того HumanWash занимает столько же места, сколько и обычный душ.

Пользователь может вымыть все свое тело всего за 2-3 минуты, но, поскольку щетки предназначены для мягкого массажа, обычное время мытья составляет около 10 минут. Чтобы использовать Humanwash, пользователь должен нажимать на педали либо кнопки, установленные на боковой панели устройства.

Как сообщает dailystar.co.uk, HumanWash уже был опробован в одном из медучреждений в течение одного месяца. Работу устройства по достоинству оценили многие пациенты и сотрудники клиники.