Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Министерство финансов Российской Федерации выступило с инициативой о легализации продажи алкоголя через интернет, предположительно с начала 2020 года, сообщает «ТАСС». Первый этап реализации вышеназванного проекта продлится год, начиная с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года. Право по продаже алкоголя через интернет получат производители и оптовые продавцы, а ограничением будет являться разрешенная к реализации номенклатура: вина и игристые вина.