Венесуэла выпускает новые купюры номиналом до 50 тысяч боливаров
13.06.2019 22:26
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Центральный банк Венесуэлы анонсировал выпуск трех новых банкнот национальной валюты, номинал которых будет равняться 10, 20 и 50 тыс. боливар, сообщает «ТАСС». Официальный представитель ведомства сообщил, что подобный шаг обеспечит стабильное и бесперебойное функционирование национальной платежной системы, а также будет существенно упрощен процесс осуществления денежных операций. Новые банкноты появятся в обращении 13 июня текущего года.
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