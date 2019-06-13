Венесуэла выпускает новые купюры номиналом до 50 тысяч боливаров

Центральный банк Венесуэлы анонсировал выпуск трех новых банкнот национальной валюты, номинал которых будет равняться 10, 20 и 50 тыс. боливар, сообщает «ТАСС». Официальный представитель ведомства сообщил, что подобный шаг обеспечит стабильное и бесперебойное функционирование национальной платежной системы, а также будет существенно упрощен процесс осуществления денежных операций. Новые банкноты появятся в обращении 13 июня текущего года.