Каждый третий держатель карты «Мир» не использует другие платежные системы

Национальная система платежных карт (НСПК) выпустила свой пресс-релиз, из которого стало известно о том, что каждый третий держатель карты платежной системы «Мир» не имеет карт каких-либо других платежных систем, сообщает «ТАСС». Также стало известно, что общее количество карты, выпущенных на базе системы «Мир», превысило отметку в 60 млн единиц. Также известно, что 56% от общего количества карт используется гражданами, работающими в бюджетных организациях, а 44% используются работниками коммерческих предприятий.