Половина россиян покупала товары только по акциям

Согласно ряду социологических и статистических исследований, стало известно о том, что более 50% населения России приобретает продукты питания исключительно «по акциям» и даже если они отсутствуют на текущий момент, то граждане готовы ждать, поскольку торговые сети рано или поздно все равно снизят цены, сообщает «Коммерсантъ». Эксперты связывают подобное явление с падением реальных доходов населения, а также с торговой конкуренцией между представителями розничной торговли, в результате которой скидки на целые группы товаров могут достигать 70%.