С начала года банки выдали 4 миллиона кредитных карт

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отечественные банки в течении первого квартала текущего года выдали порядка 4 млн кредитных карт, сообщает «BFM.ru». Вышеназванный показатель превышает показатели аналогичного временного периода 2018 года на 24%. Лидерами по количеству выданных карт являются Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, поскольку только в них было выдано порядка 750 тыс. кредитных карт.