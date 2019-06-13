США продлили на год режим санкций против Белоруссии

Дональд Трамп, являющийся президентом Соединенных штатов Америки, объявил о продлении «односторонних» санкций со своей стороны в адрес Белоруссии, которые были установлены во времена президентских полномочий Джорджа Буша младшего, сообщает «ТАСС». Вышеназванные санкции вступили в силу 16 июня 2006 года согласно решению, которое принял Джордж Буш младший. Они ограничивают имущественные права и блокируют собственность тех граждан Белоруссии, которые по мнению Вашингтона «подрывают мировую демократию и ее процессы».