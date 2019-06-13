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Ученые обнаружили соль на поверхности Европы

13.06.2019 15:56
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Ученые обнаружили соль на поверхности Европы

Ученые НАСА в JPL сделали важное открытие о ледяной луне Юпитера под названием Европа. Ученые давно знали о желтоватом обесцвечивании на поверхности Европы, но было неясно, что именно ­это было. В настоящее время команда использует новые данные, чтобы определить, что желтоватое изменение цвета на поверхности Европы - это обычный хлорид натрия или поваренная соль.

Хлорид натрия также является основным компонентом морской соли. Обилие соли на поверхности Европы говорит о том, что соленый подповерхностный океан планеты может быть ближе по химическому составу к океанам Земли, чем считалось ранее. Это открытие ставит под сомнение десятилетия предположений о составе воды под ледяной поверхностью Европы.

Исследования Европы космическими аппаратами Voyager и Galileo привели ученых к выводу, что Европа покрыта слоем соленой жидкой воды, которая заключена в ледяную оболочку. Galileo нес на борту инфракрасный спектрометр и обнаружил ледяной лед и вещество, которое, по-видимому, представляло собой сульфат магния.

Предполагалось, что соли на поверхности Европы происходят из океанов под поверхностью. Ученые говорят, что никто не брал спектры видимой длины волны Европы, пока команда не просмотрела данные с более высоким спектральным разрешением из обсерватории WM Keck на Гавайях, которые предположили, что команда не видела сульфаты магния на Европе. Команда говорит, что более качественные данные Keck должны были иметь видимые сульфатные соли, но в спектрах областей, которые, как ожидается, будут отражать внутренний состав, не было никакого характерного поглощения сульфатов.

Команда сказала, что они думают, что могут видеть хлориды натрия, которые по существу не имеют характеристик в инфракрасном спектре. Ученый Кевин Хэнд использовал образцы океанических солей, которые были облучены радиацией в лаборатории в условиях, подобных Европе, и обнаружил, что после облучения в хлориде натрия появилось несколько новых отличительных особенностей. А именно, хлорид натрия приобрел оттенок желтого, подобный оттенку в более молодом регионе Европы. В настоящее время ученые проводят дальнейшие исследования, пишет SlashGear.

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