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На Солнце все еще могут происходить опасные супервспышки: что же тогда будет с Землей?

13.06.2019 14:57
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На Солнце все еще могут происходить опасные супервспышки: что же тогда будет с Землей?

Солнце - уже зрелая звезда, которая находится в относительно спокойном и стабильном состоянии. Тем не менее, это состояние покоя не обязательно означает, что оно не склонно к супервспышкам время от времени.

Даже зрелые звезды производят супервспышки

Супервспышки - это невероятные всплески энергии, настолько мощные, что они видны за сотни световых лет. Известно, что это происходит в молодых, изменчивых звездах, которые вращаются чрезвычайно быстро.

Вспышки обычно происходят на Солнце, но супервспышки в сотни - тысячи раз мощнее, чем самые большие известные регулярные вспышки. Тем не менее, новое исследование ученых показало, что даже стареющие тихие звезды, такие как наше Солнце, могут производить супервспышки. Хотя такое случается не часто, супервспышки прогнозируются раз в несколько тысяч лет.

Чтобы прийти к такому заключению, команда исследователей проанализировала данные космического аппарата Gaia Европейского космического агентства и обсерватории Apache Point в Нью-Мексико. С помощью этих инструментов они идентифицировали супервспышки, которые произошли в 43 звездах, напоминающих Солнце. Затем они подвергли эти события статистическому анализу.

«У молодых звезд супервспышки происходят раз в неделю или около того», - говорит ведущий автор работы Юта Ноцу, научный сотрудник Лаборатории физики атмосферы и космоса в Университете Колорадо Боулдера. «Для Солнца это в среднем раз в несколько тысяч лет».

Наблюдаемые учеными супервспышки - это блестящие космические шоу, которые освещают небо. Вблизи Земли это не должно быть таким приятным.

Что это значит для Земли?

Ученые не ожидают частых вспышек на Солнце, но, на самом деле, авторы утверждают, что это может произойти через несколько поколений.

«Наше исследование показывает, что супервспышки - это редкие события», - объяснил Ноцу. «Но есть вероятность того, что мы могли бы пережить такое событие в ближайшие 100 лет или около того».

Если супервспышка действительно происходит, Земля сидит прямо на пути излучения высокой энергии. А последствия такого события могут быть катастрофическими, в том числе включая технологические сбои во всем мире. В свою очередь, эти сбои могут привести к массовым отключениям электроэнергии и короткому замыканию спутников связи.

Ноцу добавляет, что следующая супервспышка на Солнце - это вопрос времени. К счастью, до следующей осталось достаточно времени. Люди все еще могут подготовиться к потенциальным последствиям, а также найти способ защитить технологические и коммуникационные системы, пишет TechTimes.

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