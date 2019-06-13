В Оманском заливе затонул танкер Front Altair, передает РИА Новости со ссылкой на ТК Al-Mayadeen. Как заявляют собеседники СМИ, танкер затонул полностью. Как сообщалось ранее, в Оманском заливе произошел инцидент с нападением на два нефтяных танкера. Также по информации ряда СМИ, на борту танкера Front Altair могли находится граждане России. О других подробностях на момент выхода публикации не сообщалось.