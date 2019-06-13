В ДНР опровергли сообщения Киева о продвижении в сторону Донецка

Никакого продвижения ВСУ вглубь Марьинки, которая находится рядом с Донецком, не произошло. Как передает РИА Новости со ссылкой на «Донецкое агентство новостей», об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин. При этом он не стал отрицать, что украинские военные продолжают усиливать интенсивность обстрелов.

«Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — подчеркнул представитель самопровозглашенной республики.

Напомним, что вчера представитель ВСУ выступил с публичным заявлением, сообщив, что украинские военные в Марьинке смогли занять практически всю «серую зону». То есть, речь шла о районах, которые разделяют силы Киева и ДНР.