Состояние Бари Алибасова остается тяжелым

СМИ рассказали последние новости о состоянии Бари Алибасова. Как передают РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от собеседника из справочной службы медучреждения, продюсер до сих остается в тяжелом состоянии в реанимации в НИИ скорой помощи «Склифа».

Напомним, что Алибасова несколько дней назад в срочном порядке госпитализировали после того, как он случайно перепутал стаканы. Сообщалось, что он по ошибке вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Находясь в больнице, некоторое время он не понимал, что происходит, и ничего не помнил. Однако, как недавно писали СМИ, он уже начал узнавать своего сына.