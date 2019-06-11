Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит

Стали известны подробности самочувствия Бари Алибасова. Как передает РИА Новости со ссылкой на его сына, продюсер очнулся после медикаментозного сна, но ничего не помнит. Как уточняется, Бари Алибасова-младшего процитировал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. Он рассказал, что Алибасов даже не помнит, кто он такой и что вообще происходит. Сын выразил большую надежду на то, что в ближайшее время ситуация изменится. Напомним, что ранее сообщалось о рисках внутреннего кровотечения и вероятности летального исхода. О других подробностях пока ничего не сообщается.