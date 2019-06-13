Россияне назвали свои любимые мультфильмы

фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

Специалисты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, какие мультипликационные фильмы и сериалы являются самыми любимыми у граждан России. Так, наибольшее количество респондентов выбрало советский мультсериал «Ну, погоди!». Второе место россияне отдали мультипликационному фильму «Каникулы в Простоквашино», а замыкает тройку лидеров новый сериал «Маша и Медведь», пишет РИА Новости.