Россияне назвали свои любимые мультфильмы
13.06.2019 07:50
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фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Специалисты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, какие мультипликационные фильмы и сериалы являются самыми любимыми у граждан России. Так, наибольшее количество респондентов выбрало советский мультсериал «Ну, погоди!». Второе место россияне отдали мультипликационному фильму «Каникулы в Простоквашино», а замыкает тройку лидеров новый сериал «Маша и Медведь», пишет РИА Новости.
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