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Банки нашли новую причину блокировки счетов и вкладов клиентов

13.06.2019 07:25
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Банки нашли новую причину блокировки счетов и вкладов клиентов

Как сообщили клиенты Сбербанка и МКБ, теперь у клиентов данных кредитных организаций стали запрашивать информацию о том, каким образом получены денежные средства, снятые клиентом со своего счета или положенные на открываемый вклад.

Работники банков ссылаются на исполнение федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которому кредитные организации обязаны проверять на предмет его нарушения все подозрительные операции своих клиентов, а в случае обнаружения подобных операций блокировать счета.

Причем, ранее, банки никогда не проверяли вклады граждан. Также не очень понятно, по каким критериях кредитные организации определяют степень «подозрительности» той или иной операции, совершаемой клиентом, пишет газета Известия.

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