Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что украинская сторона примет соответствующие меры в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если к работе в организации вернется российская делегация. По словам Пушкова, учитывая слишком сильную зависимость украинской стороны от европейских стран, единственными мерами Украины в отношении ПАСЕ могут стать «новые истерики», пишет RT.