США изменили название Киева

Географическая служба США удовлетворила просьбу украинских властей, которую озвучил посол Валерий Чалый, и внесла изменения в официальное название украинской столицы в свою базу. Теперь вместо привычного Kiev, будет использоваться написание Kyiv. Причем скорее всего, новое название будет действовать не только на территории США, но и в других странах, так как практически все в мире пользуются американскими базами, пишет РБК.