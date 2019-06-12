Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России

Антон Силуанов, являющийся первым вице-премьером и министром финансов Российской Федерации, объяснил какие причины заставляют российское правительство увеличивать золотые запасы страны, сообщает «Российская газета». Министр сообщил, что надежность всех без исключения мировых валют имеет достаточно невысокую степень, поскольку страны, осуществляющие эмиссию денежных средств, накапливают долги, тем самым ослабляя свою валюту. Золото лишено подобных недостатков и его стоимость сохраняет высокий уровень даже в тех ситуациях, когда валюта попросту обесценивается.