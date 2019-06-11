Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах
11.06.2019 23:51
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Согласно заявлению Антона Силуанова, занимающего пост первого вице-премьера Российской Федерации, несмотря на очевидный негативный эффект санкций, инвестиции в различные отрасли российской экономики по-прежнему привлекают большое количество инвесторов, в том числе и иностранных, сообщает «РБК». Наиболее привлекательным для инвесторов является российский сектор государственного долга, который гарантирует наибольшую доходность среди аналогичных предложений в мире.
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