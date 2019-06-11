Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Татьяна Голикова, являющаяся вице-премьером Российской Федерации, оценила возможный вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю в России, сообщает «Российская газета». Министр подчеркнула, что необходимо проработать все связанные с данным вопросом аспекты, в особенности вопросы социальных гарантий. В случае сокращения рабочих дней ни в коем случае нельзя допустить сокращения заработных плат.