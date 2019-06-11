Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
11.06.2019 23:05
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Банковская организация «Сбербанк» запустила новую платформу «PayZakat», которая предназначена для перечисления сборов, адресованных неимущим мусульманам, сообщает «РБК». Система будет функционировать на базе социальных сетей, а именно посредством использования банковских чат-ботов, при помощи которых деньги можно будет перечислить в какой-либо из благотворительных фондов.
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