Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман

Банковская организация «Сбербанк» запустила новую платформу «PayZakat», которая предназначена для перечисления сборов, адресованных неимущим мусульманам, сообщает «РБК». Система будет функционировать на базе социальных сетей, а именно посредством использования банковских чат-ботов, при помощи которых деньги можно будет перечислить в какой-либо из благотворительных фондов.