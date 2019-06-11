В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутатами Государственной думы Российской Федерации был разработан и внесен на рассмотрение законопроект, который предлагает смягчить ответственность за хранение наркотических средств, сообщает «Российская газета». Основной целью вышеназванного законопроекта является разграничение ответственности между лицами, занимающимися сбытом наркотических веществ, и людей, страдающих от наркомании, которые хранят вышеназванные вещества для личного потребления.