Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год

Официальный представитель Правительства города Москвы сообщил, что за последний год количество денежных средств граждан России, вложенных в долевое строительство, увеличилось более чем на 70%, сообщает «ТАСС». В денежном эквиваленте вышеназванный прирост составил порядка 1,7 трлн рублей. Доля финансовых вложений в долевое строительство в Москве составляет порядка трети от общей суммы подобных вложений по всей России.