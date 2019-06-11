Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых

Министерство финансов Российской Федерации выступило с предложением, суть которого заключается в повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщает «РБК». Подобная мера позволит компенсировать выплаты, которые осуществляет Фонд национального благосостояния (ФНБ) в адрес нефтяных компаний. Стоит отметить, что выплаты нефтяным компаниям осуществляются в рамках демпфирующего механизма.