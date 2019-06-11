Россия пытается вытеснить США с газового рынка Европы

Ряд экспертов-аналитиков заявили о том, что Россия планомерно провоцирует представителей газовой отрасли США, агрессивно «подминая» под себя газовый рынок Европы, сообщает «Profinance.ru». Эксперты сообщают об увеличении объемов российского газа, поставляемого в Европу, а также подчеркивают, что все европейские газовые хранилища буквально забиты газом из России. Таким образом создается излишек товара на рынке, что ведет к падению цен и к обострению конкуренции.