Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое

Росстат провел комплексное исследование, в результате которого стало известно, что потребительская уверенность граждан России уменьшилась вдвое по итогам первого квартала 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщают «Известия». Наибольшее снижение наблюдается среди граждан в возрасте до 30 лет. Эксперты связывают подобные настрои с проведенной пенсионной реформой, а также с ростом цен и ослаблением рубля на международной арене.