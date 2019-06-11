Киев требует право на добычу нефти и газа в Черном море

Украинский представитель Елена Зеркаль выступила с требованием разрешить Украине добывать нефть и газ в Черном море, а точнее в Керченском проливе. Такое требование Зеркаль озвучила на слушаниях в Гааге. По ее словам, Россия закрыла доступ Украине в данный регион, хотя Керченский пролив является международной территорией. При этом она категорически заявила о принадлежности Крымского полуострова украинской стороне, пишет РИА Новости.