ВС разъяснил, в каких случаях собственник обязан впускать коммунальщиков в дом

Собственник должен впускать в квартиру представителей управляющей компании, пришедших с проверкой. Это относится к владельцам переделанной жилплощади. Такой вердикт вынесла Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ после рассмотрения спора между УК и собственника квартиры в Московской области.

Предметом спора стал отказ управляющей компании со стороны владельцев квартиры в проверке состояния жилища после ремонта и перепланировки. Собственники отказали УК в предоставлении документов, подтверждающих согласование перепланировки. Дело дошло до Верховного суда.

Коллегия Верховного суда отметила, что в Жилищном кодексе перечислены обязанности собственников квартир по содержанию жилья – соблюдение прав соседей и различных требований безопасности. В кодексе также указано, что владелец обязан впускать представителей органов госконтроля и надзора для осмотра оборудования и ремонта в заранее согласованное время.

ВС заметил: порядок услуг, работ и состав минимальных правил, обязательных для содержания общего имущества многоквартирного дома, утверждается правительством РФ. В этих правилах говорится, что осмотры этого совместного имущества осуществляются владельцами помещений, представителями органов управления ТСЖ или управляющей компании. Исполнитель имеет полное право требовать допуск в жилое/нежилое помещение в заранее согласованное с собственником время, но не чаще одного раза в три месяца. В случае аварии УК может приходить в любое время.