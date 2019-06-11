В Польше обнаружили возможное место хранения Янтарной комнаты

Польская радиостанция RMF24 сообщила, что в районе поселения Мамерки на северо-западе страны был обнаружен подземный туннель прикрытый бетонный плитой 1,5х1,5 м. Специалист музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик считает, что в обнаруженном туннеле может находиться знаменитая Янтарная комната, поиски которой продолжаются уже много лет. Плебанчик подчеркнул, что в туннеле могут обнаружиться и другие сокровища, так как в районе поселения располагался крупный штаб Третьего рейха, пишет РБК.